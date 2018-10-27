Трюдо и Эрдоган договорились добиваться "окончательной справедливости" в деле убийства Хашогги

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Тайип Эрдоган договорились содействовать справедливому расследованию дела об убийстве журналиста The Washington Post Хашогги.
Об этом лидеры государства договорились по телефону.
Премьер-министр Трюдо считает, что необходимо, чтобы мировое сообщество услышало коллективный ответ по данному делу, так как оно дискредитирует основные нормы международного права в области журналистики.
В свою очередь, турецкий лидер в очередной раз повторил, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта и все стороны, виновные в его убийстве будут наказаны, будь то на территории Саудовской Аравии или Турции.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает убийство журналиста Хашкаджи невероятно "чудовищным" преступлением. По этому поводу Турция и Саудовская Аравия сотрудничают, чтобы добиться правды и справедливости.