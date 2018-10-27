13:43 27.10.2018 | Политика | Новости
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Трюдо и Эрдоган договорились добиваться "окончательной справедливости" в деле убийства Хашогги

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Тайип Эрдоган договорились содействовать справедливому расследованию дела об убийстве журналиста The Washington Post Хашогги. 

Трюдо и Эрдоган договорились добиваться

Об этом лидеры государства договорились по телефону. 

Премьер-министр Трюдо считает, что необходимо, чтобы мировое сообщество услышало коллективный ответ по данному делу, так как оно дискредитирует основные нормы международного права в области журналистики. 

В свою очередь, турецкий лидер в очередной раз повторил, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта и все стороны, виновные в его убийстве будут наказаны, будь то на территории Саудовской Аравии или Турции. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает убийство журналиста Хашкаджи невероятно "чудовищным" преступлением. По этому поводу Турция и Саудовская Аравия сотрудничают, чтобы добиться правды и справедливости.


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