Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что его выборы лидером государства в 2016 году помешали российским планам по "маргинализации государства". Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине.
По его словам, его президентство - это "страшный сон и худшее, что могло произойти для России". В то же время, американский лидер не уверен, что своей идеей попытаться наладить отношения как с Россией он как-либо негативно действует в интересах США на международной арене, и даже совсем наоборот.
На сегодняшний день у Вашингтона есть определенные точки противостояния и напряженности, но мир динамичен, а потому не стоит исключать и варианты возобновления дискуссий в направлении к примирению.
"Худшее, что случалось с Россией - моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными - это хорошая, а не плохая вещь", - подытожил Трамп.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон.