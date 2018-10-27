Трамп назвал свое президентство "страшным сном Путина"

По его словам, его президентство - это "страшный сон и худшее, что могло произойти для России". В то же время, американский лидер не уверен, что своей идеей попытаться наладить отношения как с Россией он как-либо негативно действует в интересах США на международной арене, и даже совсем наоборот.

На сегодняшний день у Вашингтона есть определенные точки противостояния и напряженности, но мир динамичен, а потому не стоит исключать и варианты возобновления дискуссий в направлении к примирению.

"Худшее, что случалось с Россией - моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными - это хорошая, а не плохая вещь", - подытожил Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон.