08:00 27.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лукашенко пообещал приехать в Украину на тракторе

Беларусь никогда не придет в Украину на танках, только на комбайнах и тракторах. Об этом в ходе встречи с Петром Порошенко заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Лукашенко пообещал приехать в Украину на тракторе

По его словам, конфликт между Россией и Украиной можно решить только при участии всех трех славянских народов с участием Киева, Москвы и Минска. Также Лукашенко подтвердил свою готовность к дальнейшему посредничеству для урегулирования конфликта на Востоке Украины, а также двумя лидерами - Порошенко и Путиным. 

"Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Мы если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это услышали некоторые военные в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках», - подчеркнул президент Беларуси", - заявил белорусский лидер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в пятницу, 26 октября, в Гомеле прошло пленарное заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины


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