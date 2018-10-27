Лукашенко пообещал приехать в Украину на тракторе

По его словам, конфликт между Россией и Украиной можно решить только при участии всех трех славянских народов с участием Киева, Москвы и Минска. Также Лукашенко подтвердил свою готовность к дальнейшему посредничеству для урегулирования конфликта на Востоке Украины, а также двумя лидерами - Порошенко и Путиным.

"Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Мы если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это услышали некоторые военные в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках», - подчеркнул президент Беларуси", - заявил белорусский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в пятницу, 26 октября, в Гомеле прошло пленарное заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины.