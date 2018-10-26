Житомирская облрада наложила мораторий на "русскоязычный культурный продукт"

Житомирская областная рада в четверг, 25 октября, ввела на территории области временный запрет на "русскоязычный культурный продукт".
Соответствующее решение было принято большинством голосов на заседании. Как сказано на официальный сайт облрады, таким решением администрация рекомендует создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области
Вместе с тем какой именно продукт попадает под действие моратория, в сообщении не сообщается. Однако там сказано, что мораторий будет действовать до "момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 сентября Львовский облсовет решил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории области.