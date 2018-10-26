11:32 26.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206516:Polishuk

Житомирская облрада наложила мораторий на "русскоязычный культурный продукт"

Житомирская областная рада в четверг, 25 октября, ввела на территории области временный запрет на "русскоязычный культурный продукт".

Житомирская облрада наложила мораторий на

Соответствующее решение было принято большинством голосов на заседании. Как сказано на официальный сайт облрады, таким решением администрация рекомендует создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области

Вместе с тем какой именно продукт попадает под действие моратория, в сообщении не сообщается. Однако там сказано, что мораторий будет действовать до "момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 сентября Львовский облсовет решил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории области.


Поделиться
Читайте также:
 
На бесплатные медобследования в бюджете на следующий год заложено два миллиарда гривен, - Гройсман В Италии исчезло знаменитое озеро - ФОТО Украина разместила евробонды на сумму в два миллиарда долларов Звезда "Игры Престолов" поразила новым романом
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив