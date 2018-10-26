21:19 26.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области появился новый исполнительный глава СБУ

Сегодня, 26 октября, президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Главного управления Службы безопасности Украины. Об этом говорится в соответствующем указе главвы государства №344/2018.

Во Львовской области появился новый исполнительный глава СБУ

Рукой президента от исполнения своих обязанностей был освобожден глава СБУ в Закарпатской области О. Воеводин. Стоит отметить, что в документе ничего не говорится о дальнейшей профессиональной деятельности Воеводина.

Ранее Пахнюк уже курировал безопасность в двух областях Украины: Житомирской и Винницкой в течении 5 лет. В свое время Воеводин был назначен в Ужгород в рамках кадровой очистки в правоохранительных органах, произошедшей летом 2015 года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко назначил Марьяну Бецу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике. 


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