Во Львовской области появился новый исполнительный глава СБУ

Рукой президента от исполнения своих обязанностей был освобожден глава СБУ в Закарпатской области О. Воеводин. Стоит отметить, что в документе ничего не говорится о дальнейшей профессиональной деятельности Воеводина.

Ранее Пахнюк уже курировал безопасность в двух областях Украины: Житомирской и Винницкой в течении 5 лет. В свое время Воеводин был назначен в Ужгород в рамках кадровой очистки в правоохранительных органах, произошедшей летом 2015 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко назначил Марьяну Бецу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике.