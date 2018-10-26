Украина обратилась в международный суд относительно незаконного военного призыва крымчан

Об этом во время пресс-конференции заявил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко,

Известно, что нарушение касается незаконного принуждения к службе в вооруженных силах РФ, которое проводится оккупационными властями с 2015 года и по сегодняшний день. Поэтому прокуратура АРК совместно с правозащитниками собирали доказательства и результатом этого стало уведомления в Международный уголовный суд. Правозащитник также выразил надежду, что в дальнейшем офис прокурора суда проведет расследование и передаст это дело на рассмотрение суда.

В ходе работы было собрано 165 нормативно-правовых актов, подтверждающих сам факт призыва на оккупированной территории - это приказы российского президента о начале проведения призывной кампании, законы, которые позволяют проводить этот призыв на оккупированной территории, а также отчеты местных администраций, например, о распределении средств на проведение кампании в конкретном районе Крыма. Правозащитники намерены продолжить сбор доказательств и в дальнейшем.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский парламент предлагает назначить специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма и Донбасса.