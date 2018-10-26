ЦИК утвердила сумму средств на проведение местных выборов

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Комиссия утвердила распределение средств из госбюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря 2018 года на общую сумму 32 миллиона гривен. Также на изготовление списков избирателей и именных приглашений будет потрачена сумма в размере 140 тысяч гривен.

Кроме того, утвердили распределение субвенции из госбюджета на подготовку и проведения дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов на общую сумму 3 миллиона гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в ЦИК уведомили, что выборы уже можно проводить в абсолютном большинстве объединенных территориальных общин.