РФ не должна использовать украинско-белорусскую границу, - Порошенко

Как отметил Порошенко, в первую очередь украинско-белорусская граница – это граница дружбы. Поэтому, необходимо приложить максимум усилий не допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Кроме того, он бы очень не хотел, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти Украине во фланг.

Вместе с тем лидер страны также отметил важную роль украинской общины для сотрудничества двух государств.

"Спасибо, прежде всего, за то, что вы поддерживаете Украину. Нам сейчас очень нужна эта поддержка. Спасибо, что вашими молитвами и вашими усилиями мы сохраняем хорошие отношения с Беларусью. Для нас это также важно", - сказал президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. На территории этой страны действуют российские властные структуры.