19:56 26.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины призвал РФ к выводу войск с Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства Российской Федерации вывести войска из оккупированной части украинского Донбасса.  Соответствующие заявление глава государства сделал в ходе выступления на Форуме регионов в Беларуси.

Президент Украины призвал РФ к выводу войск с Донбасса

Как считает Порошенко, сейчас весь мир требует выполнения Минских договоренностей. Вместе с тем он отметил, что термин "Минские договоренности" уже вошел в последующие документы Совета Безопасности ООН.

"Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и чтобы началось политическое урегулирование через выборы", - сказал лидер страны. Напоследок Петр Порошенко добавил, что это должно произойти "не через фейковые выборы, которые хочет провести Россия, а настоящие выборы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", Беларусь и Украина подписали соглашение о реадмиссии. По этому поводу глава украинского государства Петр Порошенко выразил огрмную благодарность представителям сделки о реадмиссии. Президент заверил, что сделка позволит минимизировать негативные последствия, порождаемые незаконной миграцией, повысить эффективную и совместную борьбу с ней.


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