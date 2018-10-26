06:00 26.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206438:Polishuk

Порошенко в пятницу на Форуме регионов встретится "один на один" с Лукашенко

В пятницу, 26 октября, в Гомеле пройдет пленарное заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины.

Порошенко в пятницу на Форуме регионов встретится

В нем примут участие президенты двух стран Петр Порошенко и Адександр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь ожидается, что до участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один".

Главный акцент во время переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.

Затем, по итогам форума, ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о встрече в рамках Форума было договорено во время деловой конструктивной телефонной беседы между Петром Порошенко и Александром Лукашенко еще 27 марта текущего года. В рамках указанного форума предварительно планируются переговоры.


Поделиться
Читайте также:
 
Дочь Майкла Джексона собралась замуж - ФОТО В Украину пытались ввезти коллекцию древностей и монет - ФОТО Светлану Лободу срочно прооперировали Губернатор Нью-Йорка посылки с бомбами назвал политически мотивированными
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив