13:59 26.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НБУ намерен взять под контроль фондовый рынок

Национальный банк Украины намерен усилить свою роль в инфраструктуре фондового рынка.

НБУ намерен взять под контроль фондовый рынок

По мнению регулятора, это поможет обеспечить финансовую устойчивость в Украине. Как сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба Нацбанка, соответствующие предложения к законопроекту уже направлено на рассмотрение Верховной Рады.

В частности, НБУ предлагает возложить на него проверку участников фондового рынка на соответствие международным стандартам Principles for Financial Market Infrastructures.

Приведение деятельности НДУ в соответствии с международными стандартами PFMI откроет возможность создания на его основе полноценного единого центрального депозитария. Это даст Национальном банке возможность осуществить передачу государственных ценных бумаг из депозитария НБУ на обслуживание в НДУ как центрального депозитария, - говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время, предложения к законопроекту предусматривают повышение роли НБУ в управлении важными элементами фондового рынка. Для этого необходимо увеличить долю Нацбанка в капитале НДУ в менее 51%.

При этом заместитель глава НБУ Олег Чурий пояснил, что участие Национального банка как мажоритарного акционера НДУ усилит доверие к нему со стороны инвесторов, а также обеспечит соблюдение общественного интереса, который заключается не в получении прибыли, а в создании благоприятных условий для эффективного функционирования рынка", - подчеркнул Олег Чурий.

В дальнейшем, по мере развития рынка Нацбанк сможет уменьшить свою долю или полностью выйти из капитала НДУ, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавнее стремительный рост цен на нефть будут отображаться на потребительской инфляции и в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше от целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее.


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