Коболев заявил, что готов и дальше возглавлять "Нафтогаз"

Он готов продолжив работу в компании и после 26 марта 2019 года. Об этом он заявил в интервью сайту LB.ua, опубликованном в пятницу, 26 октября.

По его словам, ему эта должность интересна. 26 марта Кабмин должен будет принять решение: либо продлевать мой контракт, либо расторгнуть. Есть еще вариант - вообще ничего не делать, но эта ситуация нежелательна, поскольку сразу подорвет управляемость компании, - пояснил Коболева, добавив, что в случае отказа со стороны правительства продлевать с ним контракт он намерен вернуться к работе в частном бизнесе.

Напомним, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Как сообщал УРА-Информ, Коболев был назначен главой "Нафтогаза" 26 марта 2014 года.

Соответствующее решение было принято Кабмином на заседании, которое затянулось до начала среды.