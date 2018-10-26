Было бы лучше, если бы России вообще не было в Украине, - Болтон

Об этом передает Reuters.

По его словам, Москва за последние годы с попустительства международного сообщества стала позволять себе слишком многое. Болтон жестко высказался в отношении финансирования террористов на востоке Украины, а также засудил Кремль за незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе.

Также он выразил надежду на то, что Москва откажется от ведения "интриганства" во время президентских выборов в Украина.

"Было бы неплохо, если бы Россия также перестала вмешиваться в выборы в США", - подчеркнул советник в своем своей речи в Тбилиси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России.