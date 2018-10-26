Было бы лучше, если бы России вообще не было в Украине, - Болтон

Советник президента Соединенных Шатов Дональда Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон считает, что мира на Донбассе можно достичь только лишь тогда, когда Россия полностью прекратит свое "теневое" присутствие.
Об этом передает Reuters.
По его словам, Москва за последние годы с попустительства международного сообщества стала позволять себе слишком многое. Болтон жестко высказался в отношении финансирования террористов на востоке Украины, а также засудил Кремль за незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе.
Также он выразил надежду на то, что Москва откажется от ведения "интриганства" во время президентских выборов в Украина.
"Было бы неплохо, если бы Россия также перестала вмешиваться в выборы в США", - подчеркнул советник в своем своей речи в Тбилиси.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России.