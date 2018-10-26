Более 30 украинцев победили на муниципальных выборах в Польше

Об этом сообщила местная газета "Наше слово".

Во время местных выборов в Польше представители украинского меньшинства баллотировались в советы гмин, уездов, воеводских сеймиков, а также на должности войтов и бургомистров городов. Всего было 92 украинских кандидата, баллотирующихся по разным избирательным комитетам.

Результат нынешних выборов и предыдущих, которые прошли в 2014 году, для украинских кандидатов похож. Примерно для 30% кандидатов они закончились победой. В некоторых регионах результаты в этот раз намного лучше. В итоге, украинцы получили должности в следующих воеводствах: Западнопоморское, Варминско-Мазурское воеводство, Мазовецкое, Поморское, Подляское, Подкарпатское, Малопольское, Нижнеселезское.

Однако число украинцев в самоуправлении может еще увеличиться. Кандидат на бургомистра воеводства Белого Бора и кандидат на войта гмины Варминско-Мазурского воеводство имеют шанс на победу во втором туре.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", вчера, 25 октября, вице-премьер-министр Польши Беата Шидло попала в дорожно-транспортное происшествие.