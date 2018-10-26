Беларусь и Украина подписали соглашение о реадмиссии - ФОТО

Как отмечается, подписание этого документа позволит повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией путем усовершенствования правового регулирования этой деятельности.

По этому поводу глава украинского государства Петр Порошенко выразил огрмную благодарность представителям сделки о реадмиссии. Порошенко заверил, что сделка позволит минимизировать негативные последствия, порождаемые незаконной миграцией, повысить эффективную и совместную борьбу с ней.

Соглашение среди прочего определяет быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся на территориях Украины и Республики Беларусь нелегально.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинско-белорусская граница – это граница дружбы. Поэтому, необходимо приложить максимум усилий не допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза, подчеркнул Порошекно.