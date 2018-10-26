Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и РФ, - Лукашенко

Согласно его словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе - болезненный вопрос для Украины, и для ее соседей, поскольку это вопрос мира и войны. Также президент отметил, конфликту "братьев" нет конца и война уже "у порога" Беларуси.

В соответствующим разногласии на сегодняшний день вовлечены многие страні и решение его нельзя оставлять детям.

"Здесь мало договорить России и Украине. Можно, но мало. Потеряно доверие друг к другу. В связи с этим скажу, чтобы нас понимали братья украинцы и все остальные. Мы готовы включиться в этот конфликт. Включиться там, где сложно, и где нет этого доверия. Мы готовы ради одного - ради мира", - подчеркнул президент Беларуси.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. На территории этой страны действуют российские властные структуры.