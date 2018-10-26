08:08 26.10.2018 | Политика | Новости
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Австрия не поддержала снятие санкций с России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что вопрос снятия санкций с России неактуален, поскольку отсутствует прогресс в реализации Минских договоренностей.

Австрия не поддержала снятие санкций с России

Об этом она заявила  во время выступления в нижней палате парламента Австрии, передает.

"На сегодня, к сожалению, мы не видим никаких ощутимых успехов в Минских договоренностях, чтобы добиваться снятия экономических санкций в рамках ЕС", - заявила Кнайсль.

В то же время руководительница МИД, выступила за улучшение диалога между ЕС и Россией.По ее словам, санкции против РФ негативно влияют на экономику Австрии. Она добавила, что экспорт Австрии в Россию сократился на треть из-за политики санкций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совет министров Австрии утвердил выделение миллиона евро на помощь Восточной Украине.


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