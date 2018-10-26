Австрия не поддержала снятие санкций с России

Об этом она заявила во время выступления в нижней палате парламента Австрии, передает.

"На сегодня, к сожалению, мы не видим никаких ощутимых успехов в Минских договоренностях, чтобы добиваться снятия экономических санкций в рамках ЕС", - заявила Кнайсль.

В то же время руководительница МИД, выступила за улучшение диалога между ЕС и Россией.По ее словам, санкции против РФ негативно влияют на экономику Австрии. Она добавила, что экспорт Австрии в Россию сократился на треть из-за политики санкций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совет министров Австрии утвердил выделение миллиона евро на помощь Восточной Украине.