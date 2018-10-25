В офисе CNN нашли бомбу и конверт с белым порошком

Все это было помещено в посылке, которая поступила центральный офис издания. По предварительным данным ФБР, взрывное устройство является "трубной бомбой" .

Как сообщил в среду, 24 октября, на пресс-конференции начальник полиции Нью-Йорка Джим О'Нейл, полиция такое уже видела и раньше. Мы видели и хуже. Нас не запугать, и мы привлечем к ответственности этих правонарушителей отправивших посылку, - заявил он.

Напомним, в среду была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN. Здание центра оцеплено полицией.

Как сообщал УРА-Информ, посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.