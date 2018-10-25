20:59 25.10.2018 | Политика | Новости
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В Эфиопии впервые президентом стала женщина

Новым президентом Эфиопии станет женщина.

В Эфиопии впервые президентом стала женщина

Впервые в истории страны в четверг, 25 октября, парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде. Как сообщил в своем Twitter глава канцелярии премьер-министра страны Фитсума Арега, Зевде долгое время работала в ООН и обладает необходимыми для президента качествами и опытом.

В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни, - подчеркнул он, добавив, что на посту президента Зевде сменит Мулату Тешоме, который занимал этот пост с 2013 года.

В свою очередь агентство Reuters сообщало, что на прошлой неделе премьер-министр назначил в кабмин Эфиопии десять женщин, и, таким образом, количество мужчин и женщин в правительстве уравнялось.

Напомним, в июле Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о заключении мира.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вновь открыли границу между двумя африканскими государствами для транспортного сообщения.


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