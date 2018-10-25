Порошенко на Форуме регионов встретится "один на один" с Лукашенко

В нем примут участие президенты двух стран Петр Порошенко и Адександр Лукашенко. Как сообщает в четверг, 24 октября, пресс-служба президента Республики Беларусь ожидается, что до участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один".

Главный акцент во время переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.

Затем, по итогам форума, ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о встрече в рамках Форума было договорено во время деловой конструктивной телефонной беседы между Петром Порошенко и Александром Лукашенко еще 27 марта текущего года. В рамках указанного форума предварительно планируются переговоры.