Ирландия организует референдум по богохульству

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Избирателям предложат проголосовать: забрать или нет слово «богохульство» из раздела конституции 1937 года, который гласит: «Публикация или высказывания богохульных, крамольных или непристойных мыслей является преступлением, которое должно наказываться в соответствии с законом».

На прошлой неделе издание Irish Times провело опрос, который показал, что 51% респондентов заявили, что поддерживают отмену богохульства, как преступления, 19% сказали, что будут голосовать за его сохранность, 25% - еще не определились, а 4% - сомневаются, будут ли голосовать вообще.

Стоит подчеркнуть, что ирландская католическая церковь выступила с заявлением, что положение о богохульстве является в значительной степени устаревшим и использовалось для оправдания насилия. И добавила, что каждый человек имеет свободу на выражение своих взглядов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Ирландии появится украинское посольство.