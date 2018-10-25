10:33 25.10.2018 | Политика | Новости
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Губернатор Нью-Йорка посылки с бомбами назвал политически мотивированными

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что отправитель посылок с бомбами имел политические мотивы.

Губернатор Нью-Йорка посылки с бомбами назвал политически мотивированными

К таким предварительным выводам, по его словам, пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами. Как сообщает в четверг утром, 25 октября, CNN, цитируя слова губернатора, это было предупреждение всем политикам, кандидатам на выборах и американцам.

У нас могут быть политические различия, у нас они всегда были, но это то, что делает Америку Америкой, - сказал он.

Вместе с тем Национальный антитеррористический центр Соединенных Штатов Америки не считает, что к рассылке посылок с бомбами могут быть причастны иностранные террористы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в редакции СNN обнаружили действующее взрывное устройство и конверт с белым порошком. Все это было помещено в посылке, которая поступила центральный офис агентства. По предварительным данным ФБР, взрывное устройство является "трубной бомбой". Посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.


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