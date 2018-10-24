В Армении парламент не избрал Пашиняна на пост премьера

"За" его кандидатуру никто не проголосовал. Для избрания было необходимо 53 голоса. Как сообщает издание "Новости Армении", Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер. Его выдвинула парламентская фракция "Елк".

Три парламентские фракции отказались от голосования, а фракция "Елк" воздержалась. В итоге за кандидатуру Пашиняна никто не проголосовал. При этом один депутат проголосовал против, а 11 - воздержались.

Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, он заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписан соответствующий меморандум. Сообщалось, что если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.