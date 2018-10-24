22:15 24.10.2018 | Политика | Новости
100206406:Polishuk

В Армении парламент не избрал Пашиняна на пост премьера

В среду, 24 октября, на специальном заседании Национальное Собрание Армении не избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны.

В Армении парламент не избрал Пашиняна на пост премьера

"За" его кандидатуру никто не проголосовал. Для избрания было необходимо 53 голоса. Как сообщает издание "Новости Армении", Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер. Его выдвинула парламентская фракция "Елк".

Три парламентские фракции отказались от голосования, а фракция "Елк" воздержалась. В итоге за кандидатуру Пашиняна никто не проголосовал. При этом один депутат проголосовал против, а 11 - воздержались.

Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, он заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписан соответствующий меморандум. Сообщалось, что если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутаты ЕП проголосовали за запрет одноразовой пластиковой посуды ЕП предлагает назначить представителя по Крыму и Донбассу Минфин и НБУ предлагают принять закон противодействии выводу прибыли в офшоры Минфин и НБУ предлагают принять закон противодействии выводу прибыли в офшоры
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив