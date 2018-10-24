Развертывание миротворческой миссии ООН очень важно для Украины, - Порошенко

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сделать ООН полезной можно через развертывания международной миротворческой миссии под эгидой организации с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле. Также Президент напомнил, что 73 года назад Украина была среди стран-основательниц ООН, которые подписали устав организации в Сан-Франциско. По словам Порошенко, несмотря на все вызовы и трудности, Украина "искренне поддерживает деятельность ООН и верит в ее будущее".

Ранее президент сообщил, что на Донбассе должна быть развернута миротворческая миссия с широким кругом ответственности. Миссия с мощным мандатом и широким кругом ответственности будет способствовать возвращению мира на украинскую землю и позволит ООН спасти жизни людей.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее ООН анонсировал Всемирный день противодействия торговле людьми.