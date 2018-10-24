Президенту США отправили бомбу - ФОТО

Об этом сообщает CNBC.

По предварительным данным, бомбу перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Как заявила ресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, администрация Дональда Трампа осуждает "террористические акты" против бывшего президента Барака Обамы и супругов Хиллари и Билла Клинтон, а также против других общественных деятелей.

Вместе с тем она заявила, что эти террористические акты презренны и виновные будет привлечены к ответственности в полном объеме закона.

В настоящее время все детали инцидента выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане, где в воскресенье, 21 октября, прошел второй день парламентских выборов, вновь прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 11 человек. При этом среди погибших шестеро - дети.