19:16 24.10.2018 | Политика | Новости
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Президенту США отправили бомбу - ФОТО

В Белый дом отправили предмет, похожего на взрывное устройство, который был впоследствии перехвачен.

Президенту США отправили бомбу - ФОТО

Об этом сообщает CNBC.

По предварительным данным, бомбу перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Как заявила ресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, администрация Дональда Трампа осуждает "террористические акты" против бывшего президента Барака Обамы и супругов Хиллари и Билла Клинтон, а также против других общественных деятелей.

Вместе с тем она заявила, что эти террористические акты презренны и виновные будет привлечены к ответственности в полном объеме закона.

В настоящее время все детали инцидента выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане, где в воскресенье, 21 октября, прошел второй день парламентских выборов, вновь прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 11 человек. При этом среди погибших шестеро - дети.


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