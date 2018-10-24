Порошенко одобрил празднование годовщины начала Революции достоинства

Как сказано на официальном сайте главы государства, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций общественного протеста, которые состоялись во время Революции достоинства в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, необходимо будет начать чествования гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции достоинства.

В связи с чем Кабинету министров поручено образовать оргкомитет по подготовке и отмечанию в 2018 году Дня достоинства и свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

Отдельно правительству определено задание принять вместе с Киевской городской государственной администрацией меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об обеспечении строительства мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни. При подписывая документ Порошенко отметил, что сооружение такого мемориального комплекса возможно только по адресу "Аллея Героев Небесной Сотни".