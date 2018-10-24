Польша удостоила Сенцова премией "За человеческое достоинство"

Министр иностранных дел Польщим Яцек Чапутович сообщил об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Как сообщает пресс-служба польского МИДа, в свою очередь Климкин напомнил о судьбе украинских политзаключенных в российских тюрьмах и оккупированном Крыму.

Напомним, премию Pro Dignitate Humana в 2012 году учредил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Премия "За человеческое достоинство" присуждается за деятельность в защиту прав лиц, которые подвергаются преследованиям и репрессиям.

Как сообщал УРА-Информ, по информации брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, украинский политический узник Кремля Олег Сенцов с высокой вероятностью станет победителем премии "За свободу мысли" имени Сахарова.