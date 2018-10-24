01:00 24.10.2018 | Политика | Новости
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Могерини заявила, что ЕС никогда не признает оккупацию Крыма

Европейский союз не признает оккупацию Крыма Россией.

Могерини заявила, что ЕС никогда не признает оккупацию Крыма

Границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы. Такое мнение во вторник, 23 октября, во время прений относительно ситуации в Азовском море на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбург, высказала Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Она также подчеркнула, что для ЕС главное - это вопрос принципов, ценностей, относительно которых все европейские государства согласились в Хельсинки в 1975 году. Мы все согласились с основополагающими принципами, наши границы не могут быть изменены при помощи военной силы, - подчеркнула она, напомнив, что на основе этих принципов и ценностей базируется существование государств в Европе и также является фундаментальным интересом для всех европейцев, "поскольку это является фундаментом мира и безопасности на нашем европейском континенте".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини не планирует продолжать работу на посту после окончания своего срока в следующем году. В понедельник, 3 сентября, она заявила на встрече послов Евросоюза, что она будет упорно работать в течение года, чтобы покинуть "дом в порядке" для своего преемника.


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