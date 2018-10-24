Могерини заявила, что ЕС никогда не признает оккупацию Крыма

Границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы. Такое мнение во вторник, 23 октября, во время прений относительно ситуации в Азовском море на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбург, высказала Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Она также подчеркнула, что для ЕС главное - это вопрос принципов, ценностей, относительно которых все европейские государства согласились в Хельсинки в 1975 году. Мы все согласились с основополагающими принципами, наши границы не могут быть изменены при помощи военной силы, - подчеркнула она, напомнив, что на основе этих принципов и ценностей базируется существование государств в Европе и также является фундаментальным интересом для всех европейцев, "поскольку это является фундаментом мира и безопасности на нашем европейском континенте".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини не планирует продолжать работу на посту после окончания своего срока в следующем году. В понедельник, 3 сентября, она заявила на встрече послов Евросоюза, что она будет упорно работать в течение года, чтобы покинуть "дом в порядке" для своего преемника.