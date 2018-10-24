05:00 24.10.2018 | Политика | Новости
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ЕС и дальше будет давить на Россию для уважения международных законов и конвенций, - Могерини

Европейский союз будет продолжать давление на Россию, чтобы заставить уважать международные законы и конвенции.

ЕС и дальше будет давить на Россию для уважения международных законов и конвенций, - Могерини

Черное море принадлежит Европе. Мы не хотим видеть нового военного нагнетания по соседству, поэтому Евросоюз будет дальше давить на Россию. Об этом во вторник, 23 октября, заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европарламенте.

По ее мнению, "милитаризация Азовского моря не в интересах ни одной из сторон, она может только дестабилизировать широкий регион Черного моря".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Могерини заявила, что Европейский союз не признает оккупацию Крыма Россией. Границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы, - отметила она.


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