ЕП предлагает назначить представителя по Крыму и Донбассу

Депутаты также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на наблюдение за ситуацией в Азовском море. Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Азовском море, опубликованном в среду, 23 октября.

Согласно документу, учитывая рост возможности потенциального конфликта в Европе, что будет иметь большие последствия для безопасности, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов, ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море.

Напомним, Европарламент в пятницу, 25 октября 2018 года, примет резолюцию по ужесточению санкций против Российской Федерации в случае эскалации конфликта в Азовском море.

Как сообщал УРА-Информ, Могерини заявила, что Европейский союз не признает оккупацию Крыма Россией. Границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы, - уверена она.