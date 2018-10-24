Договоренность с Сиярто о переименовании "уполномоченного по Закарпатью" достигнута, - Климкин

В рамках участия в Варшавском форуме по безопасности украинский министр провел встречу со своим коллегой. Во время этой встречи и была достигнута договоренность, что Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", после чего в МИД Украины будет создан пост по вопросам трансграничного сотрудничества.

Как сообщила в среду, 24 октяюря, пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, решение будет принято на следующей неделе. Оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках, после этого в нашем министерстве также будет создана не совсем соответствующую, но должность, которая будет заниматься трансграничным сотрудничеством, - пояснил министр, добавив, что есть стратегическая линия - мы должны делать вместе и есть технический уровень дискуссии - что мы должны улучшить. Это должна быть не только венгерская инициатива, а наша общая, - сказал Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявлял, что венгерские власти не выполнили договоренность об изменении скандального названия "уполномоченного министра по Закарпатью". После этого Климкин сообщал, что венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".