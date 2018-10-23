Трамп заявил, что будет наращивать ядерный потенциал США

США будут это делать, пока другие страны "не придут в чувство". Такое заявление в понедельник, 22 октября, сделал президент Штатов Дональд Трамп.

Как сообщает Deutsche Welle, Трамп обращается прежде всего к России и Китаю.

В то же время помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что Россия озабочена обзором ядерной стратегии США, выпущенным Минобороны США в феврале 2018 года, поскольку он "предусматривает возвращение к концепции "ограниченной ядерной войны".

При этом по его словам, Россия "готова сотрудничать" с США по вопросам, связанным с договором о РСМД.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен обратиться к Североатлантическому альянсу с призывом избежать выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп заявил, что распорядится о выходе США из договора с Россией о ядерных вооружениях, заключенного в годы холодной войны, который запрещает ракеты наземного базирования.