10:15 23.10.2018 | Политика | Новости
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Трамп заявил, что будет наращивать ядерный потенциал США

Соединенные Штаты Америки будут расширять свой ядерный арсенал.

Трамп заявил, что будет наращивать ядерный потенциал США

США будут это делать, пока другие страны "не придут в чувство". Такое заявление в понедельник, 22 октября, сделал президент Штатов Дональд Трамп.

Как сообщает Deutsche Welle, Трамп обращается прежде всего к России и Китаю.

В то же время помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что Россия озабочена обзором ядерной стратегии США, выпущенным Минобороны США в феврале 2018 года, поскольку он "предусматривает возвращение к концепции "ограниченной ядерной войны".

При этом по его словам, Россия "готова сотрудничать" с США по вопросам, связанным с договором о РСМД.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен обратиться к Североатлантическому альянсу с призывом избежать выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп заявил, что распорядится о выходе США из договора с Россией о ядерных вооружениях, заключенного в годы холодной войны, который запрещает ракеты наземного базирования.


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