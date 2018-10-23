08:53 23.10.2018 | Политика | Новости
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Советник Трампа встретился с главой МИДа России

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Москве.

Советник Трампа встретился с главой МИДа России

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Политики обменялись мнениями по поводу актуальных международных вопросов. В частности, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение в Украине и на Корейском полуострове. Кроме того, обсуждались перспективы взаимодействия между странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности.

Стоит отметить, Болтон прибыл с рабочим визитом в Москву в связи с выходом США  с “Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности”, подписанного в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", новая встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в январе 2019 года.


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