13:12 23.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Назначена дата отбора кандидатов в Антикоррупционный и Высший суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила даты проведения квалификационного оценивания во время конкурсов в Верховный Суд  и Высшего антикоррупционного суда  и его Апелляционной палаты. 

Назначена дата отбора кандидатов в Антикоррупционный и Высший суды

Оценивание пройдет в начале ноября.

Согласно графику конкурса, двухуровневый экзамен для кандидатов в ВС и ВАКС назначено на 12 и 14 ноября. В частности, 12 ноября в течение 2,5 часов все кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 14 ноября в течение 5,5 часов писать практическое задание - проект судебного решения соответствующего суда.

Второй частью квалификационного оценки после экзамена станут собеседования для успешных кандидатов. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в Высший антикоррупционного суда, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены уже в декабре 2018 - января 2019 года (включительно). С кандидатами в Верховный Суд собеседования проведут в третьем квартале 2018 – первом квартале 2019 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, чт международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей.  


      
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