Климкин во вторник примет участие в форуме по безопасности в Польше

Он пройдет в Польше. Как сообщает пресс-служба украинского МИДа, глава ведомства 23 и 24 октября будет находиться в Польше с рабочим визитом.

Во время визита также планируется проведение ряда двусторонних встреч и общение с представителями СМИ, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств, в том числе и Украину. Вместе с тем, окончательное решение зависит от выполнения целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии.