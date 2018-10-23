00:30 23.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206241:Polishuk

Климкин во вторник примет участие в форуме по безопасности в Польше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует принять участие в форуме по безопасности.

Климкин во вторник примет участие в форуме по безопасности в Польше

Он пройдет в Польше. Как сообщает пресс-служба украинского МИДа, глава ведомства 23 и 24 октября будет находиться в Польше с рабочим визитом.

Во время визита также планируется проведение ряда двусторонних встреч и общение с представителями СМИ, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств, в том числе и Украину. Вместе с тем, окончательное решение зависит от выполнения целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии.


Поделиться
Читайте также:
 
В октябре 54 депутата проигнорировали все голосования Рады - КИУ Профильный комитет предлагает ввести языковые квоты для печатных СМИ Во вторник Украина начнет road show нового выпуска еврооблигаций Прокуратура требует арестовать водителя, который вез группу актеров "Дизель Шоу"
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив