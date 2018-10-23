Близнюк приедет в сборную Украины на ближайшие матчи

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

По данным ФФУ, на днях с Близнюком в Израиле встречались представители Федерации баскетбола Украины и достигли соглашения о приезде баскетболиста на ближайшие игры национальной команды. Таким образом, форвард сможет принять участие поединках квалификации на чемпионат мира-2019 против Словении и Испании, которые состоятся в ноябре и декабре.

В прошлом, Близнюк уже фигурировал в расширенной заявке сборной Украины на летние матчи отбора, но не попал в итоговую заявку.

Добавим, Богдан Близнюк родился в Киеве в 1995 году. Однако в возрасте 7 лет вместе с семьей перебрался в США. В 2014 году поступил в Университет Восточного Вашингтона (Eastern Washington University), где начал выступления за одноименную команду в Первом дивизионе студенческой лиги NCAA.

В 2018 году он выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран. Однако впоследствии Близнюк попал в ростер клуба "Лос-Анджелес Клипперс" на летнюю лигу. И после этого подписал контракт с клубом "Бней Герцлия" в Израиле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в пятницу, 5 октября, на 45 году жизни умер баскетболист Григорий Хижняк. Спортсмен был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000 годов.