07:29 22.10.2018 | Политика | Новости
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Второй саммит США - КНДР пройдет в начале января

Новая встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в январе 2019 года.

Второй саммит США - КНДР пройдет в начале января

Вместе с тем место проведения встречи еще не определено. Об этом в воскресенье вечером, 21 октября, сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатический источник в Вашингтоне.

Так, по данным источника, американская администрация планирует провести саммит до 10 января 2019 года.

Напомним, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Главе американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.

Как сообщал УРА-Информ, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление в котором, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.


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