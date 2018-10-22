16:29 22.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Возле Кабмина повесили "коррупционера" - ФОТО

В понедельник, 22 октября, возле здания Кабинета министров Украины прошла акция протеста против незаконных застроек. Об этом сообщает издание Status Quo.

Возле Кабмина повесили

По предварительной информации, митингующие требовали увольнения чиновников, причастных к незаконным застройкам.

Так, с целью привлечения внимания к акции был проведен перфоманс – символическое повешение коррупционера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в последнее время в Украине частыми стали случаи, когда крупные строительные компании получают разрешение на использование коммунальных земель под свои хозяйственные нужды. От подобных действий обыкновенно страдают местные жители, мнение которых учитывается в последнюю очередь. Местные власти вынуждают "как данность" принимать условия застройщиков, зачастую закрывая на нарушения глаза "долларовой форточкой". 


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