Возле Кабмина повесили "коррупционера" - ФОТО

В России на акциях протеста были задержаны тысячи человек - ФОТО Накануне более чем в 38 городах России в день выборов во всех регионах федерации, задержали более тысячи человек, которые вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает "ОВД-Инфо", которое также обнародовало поименные списки задержанных во всех городах.

В Греции начались протесты против подписания соглашения с Македонией - ФОТО, ВИДЕО В Греции в связи с подписанием соглашения о переименовании Республики Македония около 500 человек в воскресенье, 17 июня, вышли на улицу.

В Киеве неизвестные сожгли несколько ромских стоянок - ФОТО В Киеве на Левом берегу одновременно загорелись два дома. Об этом передает dtp.kiev.ua.