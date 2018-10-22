08:15 22.10.2018 | Политика | Новости
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В Польше на муниципальных выборах лидирует правящая партия

В Польше, где в воскресенье, 21 октября, прошли муниципальные выборы, по предварительным данным лидирует правящая партия "Право и справедливость" .

В Польше на муниципальных выборах лидирует правящая партия

По подсчетам экзитполлов она набирает 32,3%. Оппозиционная партия "Гражданской коалиции" набирает 24,7%.

Как сообщает агентство PAP, за центристскую Польскую крестьянскую партию отдали голоса 16,6% поляков. При этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий поблагодарил всех, кто голосовал за правящую партию.

По его словам, если данные подтвердятся, то это будет "один из лучших результатов в истории Третьей Польской республики".

Промежуточные итоги выборов будут представлены 22 октября, окончательные данные - 24 октября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальное Собрание Армении назначило дату " специального собрания", на котором будет избран новый премьер-министр. Выборы должны пройти в среду, 24 октября.


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