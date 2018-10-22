В октябре 54 депутата проигнорировали все голосования Рады - КИУ

Они пропустив 90% голосований. При этом 14 из них не голосовали вообще. Такие данные в понедельник, 22 октября, опубликовал Комитет избирателей Украины.

Так, по их данным, нулевые показатели голосований у Вадима Рабиновича, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Пидлисецкого, Романа Зварыча, Глеба Загория, Ефима Звягильского т Дмитрия Голубова.

Также отмечается, что ни разу не проголосовали беглые депутаты Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая содержится под стражей, - пояснили в КИУ, добавив, что часть известных депутатов проголосовали только несколько раз в месяц.

Среди них Дмитрий Добкин, которые принял участие только в 5,4% голосований, Андрей Белецкий - 7,3%, Виталий Хомутынник - 7,6%, Евгений Мураев - 7,6%, Сергей Кивалов - 8,8% Семен Семенченко - 9,4%, Олесь Довгий - 9,4% и Андрей Лозовой - 10,2%.

По данным комитета больше всего депутатов, которые пропустили 90% голосований, в группе "Воля Народа" - восемь человек и фракции "Оппозиционный блок" - 11 человек.

Всего в октябре состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 275 голосований. За это время было принято 17 законодательных актов.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 18 октября, провалила в первом чтении законопроект №7316 "О железнодорожном транспорте Украины". При этом глава парламента Андрей Парубий провел ряд неудачных голосований, как за принятие проекта за основу, так и за направление его на доработку в комитет. Вместе с тем народные депутаты все же отклонили законопроект.