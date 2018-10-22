Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против РФ

Об этом стало известно из сообщения Совета Европы.

Согласно недавно полученным сведениям, эти страны присоединились к сентябрьскому решению совета, который продлил ограничения в отношении Москвы до 15 марта 2019 года.

"Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его", — говорится в сообщении.



Добавим, ранее ЕС продлил санкции в отношении 155 физлиц и 44 организаций в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине.