19:29 22.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против РФ

Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.

Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против РФ

Об этом стало известно из сообщения Совета Европы.

Согласно недавно полученным сведениям, эти страны присоединились к сентябрьскому решению совета, который продлил ограничения в отношении Москвы до 15 марта 2019 года.

"Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его", — говорится в сообщении.

Добавим, ранее ЕС продлил санкции в отношении 155 физлиц и 44 организаций в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. 


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