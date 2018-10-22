23:47 22.10.2018 | Политика | Новости
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Путин ввел ответные санкции против Украины

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.

Путин ввел ответные санкции против Украины

Как сказано на сайт Кремля, указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документе, Путин поручил российскому правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применены санкции, а также определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.

При этом президент России подчеркнул, что документ принят в соответствии с законом № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Согласно закону, для защиты суверенитета и интересов РФ, а также прав и свобод ее граждан, власти страны имеют право отвечать на "недружественные действия" своими мерами противодействия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. 17 сентября 2018, Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.


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