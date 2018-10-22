22:15 22.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет предлагает ввести языковые квоты для печатных СМИ

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики намерен предложить народным депутатам ввести языковые квоты для печатных средств массовой информации.

Профильный комитет предлагает ввести языковые квоты для печатных СМИ

 

Ко второму чтению языкового законопроекта будет подана поправка о постепенном введении таких квот для СМИ, которые смогут перейти с русского на украинский язык. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщила председатель профильного комитета Виктория Сюмар.

По ее словам, если есть квоты на телевидение и радио, то должны быть созданы рабочие места для авторов и исполнителей. А здесь мы фактически убиваем работу для издателей. Поэтому сегодня мы говорим о введении переходного периода, в течение которого сами газеты, сами журналы будут давать частицами увеличение украинского языка. Например, интервью будут давать на украинском языке, - пояснила народный депутат, добавив, что переходный период для газет и журналов продлится от двух до пяти лет.

Она также заверила, что соответствующая поправка будет подана комитетом, а после этого рассмотрена профильным комитетом, который готовит языковой законопроект для рассмотрения в ВР.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №8441 "О внесении изменений в закон "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".


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