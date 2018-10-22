Профильный комитет предлагает ввести языковые квоты для печатных СМИ

Ко второму чтению языкового законопроекта будет подана поправка о постепенном введении таких квот для СМИ, которые смогут перейти с русского на украинский язык. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщила председатель профильного комитета Виктория Сюмар.

По ее словам, если есть квоты на телевидение и радио, то должны быть созданы рабочие места для авторов и исполнителей. А здесь мы фактически убиваем работу для издателей. Поэтому сегодня мы говорим о введении переходного периода, в течение которого сами газеты, сами журналы будут давать частицами увеличение украинского языка. Например, интервью будут давать на украинском языке, - пояснила народный депутат, добавив, что переходный период для газет и журналов продлится от двух до пяти лет.

Она также заверила, что соответствующая поправка будет подана комитетом, а после этого рассмотрена профильным комитетом, который готовит языковой законопроект для рассмотрения в ВР.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №8441 "О внесении изменений в закон "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".