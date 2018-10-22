10:59 22.10.2018 | Политика | Новости
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Молдова в следующем году не будет подавать заявку на членство в ЕС

Власти Молдовы заявили, что не намерены подавать заявку на вступление в Европейский Союз в первой половине 2019 года.

Молдова в следующем году не будет подавать заявку на членство в ЕС

Как пояснил в воскресенье, 21 октября, глава молдавского парламента Андриан Канду, с 2017 года в Евросоюзе произошли существенные изменения, в том числе из-за Brexit. Евросоюз сталкивается со многими проблемами и вызовами, поэтому и изменилась политика расширения Союза путем принятия новых членов.

Он также отметил, что на сегодняшний день ожидать каких-то преференций со стороны Румынии во время ее председательства в ЕС не стоит, поэтому говорить о подаче заявки на присоединение преждевременно.

Вместе с тем спикер парламента Молдовы пообещал обсудить вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС после выборов в Европарламент.

Напомним, ряд молдавских политиков заявляли о том, что в 2019 году Молдова будет подавать заявку на членство в ЕС.

Как сообщал УРА-Инфоорм, в Молдове отложили голосование по евроинтеграции. Кроме того, Конституционный суд временно отстранил президента Молдовы Игоря Додона от исполнения обязанностей главы государства.


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