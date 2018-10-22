15:14 22.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Янукович лично приедет в киевский суд для последнего слова

Бывший глава украинского государства Виктор Янукович собственной персоной придет на судебное заседание для последнего слова.

Янукович лично приедет в киевский суд для последнего слова

Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Горошинский, передает РБК-Украина. При этом он не уточнил, будет ли сам на завтрашнем заседании Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича. Однако, несмотря на это, Горошинский подтвердил присутствие его подопечного в суде.

Стоит отметить, что сторона защиты также представляет интересы пятерых екс-"беркутовцев" в Святошинском суде. К слову, сегодня он присутствует на назначенном на 11:30 заседании. Однако на слушания по делу Януковича, назначенное на 9 утра, он не прибыл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Оболонском районном суде города Киева в понедельник, 22 октября, вновь не состоялись прения по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. На заседание явились только адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко. 


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