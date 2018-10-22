09:13 22.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава Крымскотатарского Меджлиса призвал граждан ходить на суды

Глава Крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров призвал каждого жителя Крыма приходить на заседания суда по делам политзаключенных, чтобы поддержать их семьи.

Глава Крымскотатарского Меджлиса призвал граждан ходить на суды

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Чубарова, в ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политзаключенными, которые бросили вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может предоставить особую помощь героям и их семьям. В связи с этим он просит каждого небразличного гражданина приходить на суд.

Также глава Меджлиса напомнил о ближайших судебных заседания, в которых могут принять участие жители аннексированного полуострова.В частности, это дела представителей так называемой "первой бахчисарайской группы", которых российская сторона обвинила в терроризме. К слову, ближайшие суды уже через несколько дней.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", российские оккупанты задержали крымского татарина Решата Мединова, который пытался пересечь админграницу в сторону материковой части Украины.


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