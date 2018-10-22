Глава Крымскотатарского Меджлиса призвал граждан ходить на суды

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Чубарова, в ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политзаключенными, которые бросили вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может предоставить особую помощь героям и их семьям. В связи с этим он просит каждого небразличного гражданина приходить на суд.

Также глава Меджлиса напомнил о ближайших судебных заседания, в которых могут принять участие жители аннексированного полуострова.В частности, это дела представителей так называемой "первой бахчисарайской группы", которых российская сторона обвинила в терроризме. К слову, ближайшие суды уже через несколько дней.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", российские оккупанты задержали крымского татарина Решата Мединова, который пытался пересечь админграницу в сторону материковой части Украины.