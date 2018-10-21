Украинская армия взяла на вооружение новый ракетный комплекс

Как говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, опубликованном в воскресенье, 21 октября, ракетный комплекс вскоре начнется серийно выпускаться.

При этом согласно прогнозам конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало комплекс, армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

Напомним, в январе 2018 года президент Петр Порошенко приказал закончить в 2018 году испытания и начать строительство ракетного комплекса "Ольха".

Как сообщал УРА-Информ,10 апреля в Одесской области начались испытания "Ольхи", а президент Петр Порошенко сообщил о начале производства ракетного комплекса.

По словам президента, "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих и способна значительно повысить эффективность подразделений ВСУ. Ракетный комплекс "Ольха" в 10 раз точнее, чем старые системы залпового огня, находящиеся на вооружении еще со времен Советского Союза.