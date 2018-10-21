США выходят из "ядерной сделки" с Россией

Российская сторона попросту гнушается на Вашингтоном, нарушая почти 90 процентов пунктов договора, продлевать его нет никакого смысла, отметил американский лидер.

США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено международным сообществом.

"Мы собираемся расторгнуть соглашение. Затем мы собираемся разрабатывать вооружение, если они не поумнеют, и если другие не поумнеют и не скажут, что давайте не будем разрабатывать эти ужасные ядерные вооружения", - заявил Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги.