10:13 21.10.2018 | Политика | Новости
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США выходят из "ядерной сделки" с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к денонсации договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с РФ. Об этом передает AP News.

США выходят из

Российская сторона попросту гнушается на Вашингтоном, нарушая почти 90 процентов пунктов договора, продлевать его нет никакого смысла, отметил американский лидер. 

США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено международным сообществом. 

"Мы собираемся расторгнуть соглашение. Затем мы собираемся разрабатывать вооружение, если они не поумнеют, и если другие не поумнеют и не скажут, что давайте не будем разрабатывать эти ужасные ядерные вооружения", - заявил Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги.


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