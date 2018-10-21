Порошенко высказался против приватизации военного жилья

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 октября президент Украины Петр Порошенко. При этом он пояснил, что это необходимо, чтобы в условиях тревоги, в условиях нападения боеспособность части была обеспечена за кратчайший промежуток времени.

Это будет невозможно, когда в домах на территории части проживают люди, которые к армии не имеют никакого отношения, - написал Порошенко, добавив, что по его мнению военнослужащего нужно защищать.

Если офицер прослужил 25 лет в армии, сумма финансовой компенсации должна быть достаточной для получения жилья. Мы даем право каждому рассчитывать на то, что обеспечение его жильем будет решен, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко поручил с 1 ноября начать обеспечивать солдат общежитиями или компенсировать деньги за жилье.