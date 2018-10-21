Климкин считает антивенгерские билборды на Закарпатье провокацией

Глава ведомства считает, что необходимо разобраться, кто за этим стоит. Как написал в воскресенье, 21 октября, глава ведомства в своем Twitter, билборды появились после заявлений о возможных провокациях.

Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит, - добавил Климкин.

Напомним, в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья и надписью "Остановим сепаратистов". В частности, на билбордах изображены Василий Брензович, Иосиф Борто и Илдико Орос.

Как сообщал УРА-Информ, в начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров. Кроме того, он отметил, что Украина не достигла прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии. Сийярто также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным гражданством, а также внесением в базу сайта "Миротворец".