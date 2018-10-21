19:59 21.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин считает антивенгерские билборды на Закарпатье провокацией

 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуждает антивенгерские билборды, которые появились на Закарпатье.

Климкин считает антивенгерские билборды на Закарпатье провокацией

Глава ведомства считает, что необходимо разобраться, кто за этим стоит. Как написал в воскресенье, 21 октября, глава ведомства в своем Twitter, билборды появились после заявлений о возможных провокациях.

Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит, - добавил Климкин.

Напомним, в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья и надписью "Остановим сепаратистов". В частности, на билбордах изображены Василий Брензович, Иосиф Борто и Илдико Орос.

Как сообщал УРА-Информ, в начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров. Кроме того, он отметил, что Украина не достигла прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии. Сийярто также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным гражданством, а также внесением в базу сайта "Миротворец".


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